HTC U23 Pro è ufficiale in Italia | specifiche | prezzo e disponibilità

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 19 maggio 2023) HTC, azienda taiwanese produttrice di smartphone, ha poco rivelato ufficialmente il suo tanto atteso telefono medio gamma dalle potenti prestazioni: HTC U23 Pro. Il dispositivo già disponibile ine in pre-ordine anche sul sitono. Giunti a questo punto, andiamo subito a vedere insieme quali sono le caratteristiche e letecniche che il potente device sarà in grado di offrire. Ecco tutti i dettagli. Il nuovo HTC U23 Pro presenta un display OLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+, 2400 x 1080 pixel e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz. Per quanto concerne la protezione, lo schermo è piuttosto robusto grazie al vetro Gorilla Glass Victus. Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen. 1, abbinato a 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, ...