Leclerc subito out nel Gp d'Australia (Di domenica 2 aprile 2023) AGI - Il Gran Premio d'Australia inizia nel peggiore dei modi per la Ferrari e per Charles Leclerc. Il monegasco è stato subito costretto al ritiro nel corso del primo giro a causa di un contatto con l'Aston Martin di Lance Stroll. Si tratta del secondo zero stagionale in tre appuntamenti per la monoposto numero 16 di Leclerc, ancora sfortunatissimo in questo inizio di 2023. Me quedo hasta las 2 de la mañana para ver que la carrera de Leclerc dura 30 segundos. ¿Algo más va a pasar este fin de semana nefasto?#F1 #AustralianGP #essereFerraripic.twitter.com/H7s02OK6p8 — El Mejor del Resto (@elmejordelresto) April 2, 2023 Dopo il ritiro di Charles Leclerc nel corso del primo giro, arriva anche quello di Alexander Albon dopo otto tornate dall'inizio del Gran Premio ... Leggi su agi (Di domenica 2 aprile 2023) AGI - Il Gran Premio d'inizia nel peggiore dei modi per la Ferrari e per Charles. Il monegasco è statocostretto al ritiro nel corso del primo giro a causa di un contatto con l'Aston Martin di Lance Stroll. Si tratta del secondo zero stagionale in tre appuntamenti per la monoposto numero 16 di, ancora sfortunatissimo in questo inizio di 2023. Me quedo hasta las 2 de la mañana para ver que la carrera dedura 30 segundos. ¿Algo más va a pasar este fin de semana nefasto?#F1 #nGP #essereFerraripic.twitter.com/H7s02OK6p8 — El Mejor del Resto (@elmejordelresto) April 2, 2023 Dopo il ritiro di Charlesnel corso del primo giro, arriva anche quello di Alexander Albon dopo otto tornate dall'inizio del Gran Premio ...

