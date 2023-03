Viaggio alla frontiera della rivoluzione digitale con Giusy Di Foggia (Nokia) (Di venerdì 31 marzo 2023) Dal 1 gennaio 2023 è diventata Head of Business Development for South and Central Europe, per esportare le best practices italiane all’intera regione. Ebbene sì, una volta tanto il percorso è inverso. E nel frattempo Giuseppina (Giusy) Di Foggia ha mantenuto il ruolo di amministratore delegato e vice presidente di Nokia Italia. Formiche.net l’aveva intervistata l’anno scorso per parlare del suo percorso professionale, dell’importanza delle materie Stem nel nostro Paese e in particolare della formazione di giovani e donne. In questa conversazione ha commentato le novità della sua azienda – che tutti associano al ruolo fondamentale che ha avuto nella telefonia mobile, ma pochi ne conoscono tutti i campi di attività odierni – e le tecnologie che stanno rivoluzionando la nostra vita: infrastrutture di ... Leggi su formiche (Di venerdì 31 marzo 2023) Dal 1 gennaio 2023 è diventata Head of Business Development for South and Central Europe, per esportare le best practices italiane all’intera regione. Ebbene sì, una volta tanto il percorso è inverso. E nel frattempo Giuseppina () Diha mantenuto il ruolo di amministratore delegato e vice presidente diItalia. Formiche.net l’aveva intervistata l’anno scorso per parlare del suo percorso professionale, dell’importanza delle materie Stem nel nostro Paese e in particolareformazione di giovani e donne. In questa conversazione ha commentato le novitàsua azienda – che tutti associano al ruolo fondamentale che ha avuto nella telefonia mobile, ma pochi ne conoscono tutti i campi di attività odierni – e le tecnologie che stanno rivoluzionando la nostra vita: infrastrutture di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_pucciarelli : Dove sono i pacifisti? In viaggio! Domani da Padova parte la quinta carovana della pace per portare aiuti alla popo… - teatrolafenice : Nasceva oggi nel 1599 Antoon van Dyck. Allievo e amico di Rubens, van Dyck è noto primariamente per i suoi ritratti… - tg2rai : #Tg2Dossier, '100 anni in volo', cento anni dell'@ItalianAirForce. Un viaggio all'interno dei reparti, in volo con… - sonos8na : RT @LaGrevia: Le mie cugine adolescenti sono in gita in Grecia. Partite domenica notte alla volta di Brindisi, hanno preso una nave lunedì… - alucheroni : RT @jeperego: Ultimo giorno del viaggio di re #Carlo e Camilla in Germania. Ora stanno andando in treno a Amburgo, la città più british del… -