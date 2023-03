Lombardia: Sertori, 'da venerdì sarà fruibile il primo tratto del lungolago di Como' (Di venerdì 31 marzo 2023) Milano, 31 mar. (Adnkronos) - Il primo tratto del lungolago di Como sarà riaperto prima di Pasqua. L'annuncio è stato dato durante il sopralluogo che gli assessori regionali Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica) e Alessandro Fermi (Università, Ricerca e Innovazione) hanno effettuato insieme al sindaco Alessandro Rapinese. "Come avevamo promesso -ha detto Sertori- il primo tratto della nuova passeggiata del lungolago di Como, sarà percorribile dal prossimo venerdì, prima di Pasqua. I lavori strutturali sono conclusi e abbiamo stanziato interamente anche i fondi per i nuovi parapetti, che saranno montati entro la fine dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Milano, 31 mar. (Adnkronos) - Ildeldiriaperto prima di Pasqua. L'annuncio è stato dato durante il sopralluogo che gli assessori regionali Massimo(Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica) e Alessandro Fermi (Università, Ricerca e Innovazione) hanno effettuato insieme al sindaco Alessandro Rapinese. "Come avevamo promesso -ha detto- ildella nuova passeggiata deldipercorribile dal prossimo, prima di Pasqua. I lavori strutturali sono conclusi e abbiamo stanziato interamente anche i fondi per i nuovi parapetti, che saranno montati entro la fine dei ...

