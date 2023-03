Lewis Hamilton, svelato il suo futuro in Formula 1: “Ecco cosa farò” (Di venerdì 31 marzo 2023) Nei giorni passati sono state molteplici le speculazioni mediatiche sul prossimo futuro di un grande campione come Lewis Hamilton. Vincitori di sette Mondiali di Formula 1 al pari del leggendario Michael Schumacher, il corridore inglese vorrebbe piazzare l’ottava tacca sulla sua cintura diventando, così, il pilota più vincente della storia del Circus più importante delle quattro ruote. Un desiderio che poteva portare l’anglosassone alla separazione con una Mercedes che non sembra più essere competitiva al cospetto di una Red Bull che dovrebbe dominare le scene per diversi anni, qualora la situazione non cambiasse. Abbandonare la sua storica scuderia per compiere la storia: questo il bivio del numero quarantaquattro di Brackley. Un dubbio che lo stesso pluricampione ha fugato definitivamente durante l’ultima conferenza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 31 marzo 2023) Nei giorni passati sono state molteplici le speculazioni mediatiche sul prossimodi un grande campione come. Vincitori di sette Mondiali di1 al pari del leggendario Michael Schumacher, il corridore inglese vorrebbe piazzare l’ottava tacca sulla sua cintura diventando, così, il pilota più vincente della storia del Circus più importante delle quattro ruote. Un desiderio che poteva portare l’anglosassone alla separazione con una Mercedes che non sembra più essere competitiva al cospetto di una Red Bull che dovrebbe dominare le scene per diversi anni, qualora la situazione non cambiasse. Abbandonare la sua storica scuderia per compiere la storia: questo il bivio del numero quarantaquattro di Brackley. Un dubbio che lo stesso pluricampione ha fugato definitivamente durante l’ultima conferenza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Racearrow : RT @SmilexTech: Quando Hamilton parlava di 'ingegneri che non lo hanno ascoltato', faceva riferimento anche a ciò. Lewis aveva infatti chie… - ThatGalFlavia : RT @Saverio_FSG: Seb è Leclerchino ma anche Lewis non scherza eh?? #Hamilton #Leclerc - Gianludale27 : Leggero lungo di Hamilton in curva 1: ha perso la vettura in entrata e ha mancato il punto di corda. Lewis comunque… - fuoripistanet : Prima sessione di prove libere che si è conclusa con Max Verstappen davanti a tutti. Un po' a sorpresa, tra le due… - fuoripistanet : Max Verstappen è stato il più veloce nelle FP1 all'Albert Park, chiudendo davanti a Lewis Hamilton e Sergio Perez a… -