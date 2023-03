"Mah, io su Retegui...": clamoroso, chi lo massacra (in diretta) a fine partita (Di lunedì 27 marzo 2023) Mateo Retegui è il nuovo indiscusso protagonista della Nazionale italiana. Due partite e due gol parlano fin troppo chiaro. Forse gli azzurri hanno trovato quel bomber che attendevano da tempo. Ma a quanto pare le prestazioni di Retegui che ha ottenuto voti altissimi nelle pagelle post-Malta (ma anche post-Inghilterra) non convincono proprio tutti. Tra i più scettici c'è Beppe Bergomi che a Sky ha sorpreso tutti affermando di non voler esprimere giudizi sull'attaccante ma rilanciando contemporaneamente Scamacca per il ruolo da titolare nell'attacco azzurro. Le parole di Bergomi sono state piuttosto chiare: "Ha un altro modo di fare movimento". Poi aggiunge: "In fase realizzativa il ragazzo ha fatto bene – spiega a Sky riferendosi all'attaccante del Tigre – Bel gol di testa, si è marcato bene, ma rimango con un giudizio sospeso perché vedo entrare ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Mateoè il nuovo indiscusso protagonista della Nazionale italiana. Due partite e due gol parlano fin troppo chiaro. Forse gli azzurri hanno trovato quel bomber che attendevano da tempo. Ma a quanto pare le prestazioni diche ha ottenuto voti altissimi nelle pagelle post-Malta (ma anche post-Inghilterra) non convincono proprio tutti. Tra i più scettici c'è Beppe Bergomi che a Sky ha sorpreso tutti affermando di non voler esprimere giudizi sull'attaccante ma rilanciando contemporaneamente Scamacca per il ruolo da titolare nell'attacco azzurro. Le parole di Bergomi sono state piuttosto chiare: "Ha un altro modo di fare movimento". Poi aggiunge: "In fase realizzativa il ragazzo ha fatto bene – spiega a Sky riferendosi all'attaccante del Tigre – Bel gol di testa, si è marcato bene, ma rimango con un giudizio sospeso perché vedo entrare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... skydivingfan : #retegui praticamente pronto alla beatificazione. Due partite ed è diventato il Salvatore della #Nazionale. Certo n… - liviozeta929 : @Stella2411 Ma dove vuole andare convocando Gnonto, Retegui, Pafundi... mah - skydivingfan : Ma sovranisti, lega, fdi e compagnia bella non dicono nulla sulla cittadinanza di #Retegui che non spiccica parola… - Alberto_Caccia : #Retegui parla in spagnolo alla sua prima intervista post gara con la Nazionale italiana. E già questo è odioso...… - AntErcolano : Ma Retegui ha fatto qualcosa a Rimedio??? Con tante pippe in campo per Rimedio il problema è solo Retegui…mah -

Gigi Riva: 'Nazionale rovinata da troppi stranieri. Napoli entusiasmante, Mourinho è unico' Retegui lo seguivamo da tempo' Vive circondato dal popolo sardo che lo ha eletto a simbolo e mito, ... 'Mah, è un periodo un po' così, in effetti. Mancini convoca quelli che ha a disposizione, sia ... Gigi Riva: 'Nazionale rovinata da troppi stranieri. Napoli entusiasmante, Mourinho è unico' Retegui lo seguivamo da tempo' Vive circondato dal popolo sardo che lo ha eletto a simbolo e mito, ... 'Mah, è un periodo un po' così, in effetti. Mancini convoca quelli che ha a disposizione, sia ... lo seguivamo da tempo' Vive circondato dal popolo sardo che lo ha eletto a simbolo e mito, ... ', è un periodo un po' così, in effetti. Mancini convoca quelli che ha a disposizione, sia ...lo seguivamo da tempo' Vive circondato dal popolo sardo che lo ha eletto a simbolo e mito, ... ', è un periodo un po' così, in effetti. Mancini convoca quelli che ha a disposizione, sia ... FINALE Italia-Inghilterra 1-2 | La diretta La Gazzetta dello Sport