Governo | Salvini | Più cercano di allontanarmi da Meloni più ci uniscono

"Ieri Giorgia ha fatto e sta facendo un gran lavoro. Ogni giorno ci sentiamo e ci confrontiamo: più tentano di allontanarci più ci uniscono". Così il segretario del Carroccio e vicepremier, Matteo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : Breve storia sul governo Meloni e il motore termico: - ???? annuncia “no” - ???? si aggrega perché c’è minoranza di b… - fattoquotidiano : Giambruno, compagno di Meloni, al tavolo con Intesa, Ferrovie, Rixi e Rosato, ha moderato un un panel su Pnrr e nuo… - Italiantifa : Pov :'Quando al Governo ci ritroviamo persone come Salvini che si smentiscono ogni giorno.#pontesullostretto - mad_wine : RT @LucillaMasini: Breve storia triste Salvini sotto a una sua foto in cui telefona: 'Dall'aula bunker mi occupo di siccità, Ponte, Codice… - Courtaud16 : RT @LucillaMasini: Breve storia triste Salvini sotto a una sua foto in cui telefona: 'Dall'aula bunker mi occupo di siccità, Ponte, Codice… -