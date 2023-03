I diritti dei figli delle famiglie omogenitoriali sono importanti tanto quanto quelli delle famiglie etero. Perché in Italia non è esattamente così (Di lunedì 20 marzo 2023) Dichiarazioni sfuggite, lasciate scappare come quando si è al bar o con degli amici, anziché in una trasmissione televisiva davanti a milioni di persone. Abbandonato l’aplomb del politico di lungo corso, il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli invitato a In Onda, il talk su La 7 condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo, è scivolato sul tema del riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali. Coppie gay con ... Leggi su iodonna (Di lunedì 20 marzo 2023) Dichiarazioni sfuggite, lasciate scappare come quando si è al bar o con degli amici, anziché in una trasmissione televisiva davanti a milioni di persone. Abbandonato l’aplomb del politico di lungo corso, il deputato di Fratelli d’Fabio Rampelli invitato a In Onda, il talk su La 7 condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo, è scivolato sul tema del riconoscimento deicoppie. Coppie gay con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Convivono, si sono separati, hanno divorziato, hanno figli nati fuori dal matrimonio e avuto figli da più matrimoni… - SimonaMalpezzi : Migliaia di donne e uomini in piazza a Milano contro chi vuole negare i diritti delle bambine e dei bambini. Colmia… - GiovaQuez : Roccella: 'Non esiste una negazione dei diritti dei bambini, anche nel caso di utero in affitto un genitore viene r… - Sntgvn : @LaStampa Non tutti i desideri possono diventare dei diritti. Siete solo il megafono della più squallida propaganda… - brandobenifei : Il #Governo si scaglia contro i #diritti dei bambini e contro le #famiglie per nascondere dietro ad un polverone id… -