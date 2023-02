Sanremo 2023 | la società Oxarte contro chi non ha compreso il testo della canzone di Anna Oxa

, la prima serata dell'edizionedel festival ha generato più discussioni e interazioni sulle maggiori piattaforme social rispetto alla prima serata dell'edizione del 2022 Non solo ...Francesca Fagnani, dalle Belve su Rai 2 alla co - conduzione di. Ecco chi è la giornalista compagna di Enrico Mentana Francesca Fagnani si prepara al suo primo Festival di. La star di Belve , programma in onda su Rai 2 , sarà la seconda co - ...

Sanremo 2023, le news dal festival in diretta la Repubblica

Conferenza stampa Sanremo 2023 oggi, Amadeus: «Le critiche di Salvini Basta che non guardi» Corriere della Sera

Sanremo 2023, le pagelle della prima serata - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Sanremo 2023, la scaletta della seconda serata di oggi, mercoledì 8 febbraio La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, il monologo sulla Costituzione di Roberto Benigni commuove Mattarella RaiNews

Sanremo è partito e si è confermato la grande chiesa della televisione dove il pubblico converge come in nessun’altra occasione della tv che una volta si chiamava generalista. 13.1 milioni di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...