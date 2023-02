Salernitana - Juventus 0 - 3 | doppio Vlahovic trascina la Vecchia Signora - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Successo in salsa serba per i bianconeri, spinti dalla doppietta die dalla rete di Kostic. Anche due legni per i ragazzi di ...

I bianconeri dominano il posticipo della 21esima giornata Lavince 3 - 0 sul campo dellanel match valido per la 21esima giornata della Serie A 2022 - 2023. La formazione bianconera, penalizzata di 15 punti, sale a quota 26. I campani ...Successo in salsa serba per i bianconeri, spinti dalla doppietta di Vlahovic e dalla rete di Kostic. Anche due legni per i ragazzi di ...

Salernitana-Juve diretta: trionfo dei bianconeri, finisce 0-3 Corriere dello Sport

Salernitana-Juventus: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Pagelle Salernitana Juve: ecco il vero Vlahovic, Di Maria generoso VOTI Juventus News 24

Salernitana-Juventus, Miretti si fa male a contrasto con Coulibaly: la sequenza Tuttosport

Le pagelle di Salernitana-Juventus: Nicolussi Caviglia un disastro, Kostic pungente la Repubblica

Secondo tempo. Nicola cambia inserendo Lovato per Vilhena, ma la serata di Nicolussi Caviglia è da incubo e i risultati si vedono di nuovo al 47'. Il calciatore in prestito dalla Juventus sbaglia un p ...Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Salernitana: "I ragazzi hanno risposto bene, dopo il 3-0 abbiamo cominciato ad essere un po' superficiali, ...