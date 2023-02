ASL 4 di Chiavari | Concorso per 8 Dirigenti Medici

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) L’Azienda Sanitaria Locale 4 diha indetto unPubblico per selezionare 8, in disciplina dina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza. Servonoin Liguria, 8 per la precisione, da assegnare al Settore Urgenze. Mai come in questo caso occorre esperienza, riflessi pronti, velocità d’azione, preparazione diagnostica, e soprattutto capacità di agire con professionalità anche sotto stress. Se questo lavoro ti affascina e lo vuoi fare in Liguria, invia subito la Candidatura. Si accettano Domanda fino al 5 marzo 2023. Nei link, qui sotto, alla voce Approfondimenti puoi trovare tante informazioni utili. Bando diIn esecuzione della deliberazione n. 612/2022 é indettopubblico ...