Delirio di onnipotenza Selvaggia ossessionata dalla Ferragni | le aizza contro la Fagnani

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Una frase comparsa oggi tra le storie di Chiaraè stata duramente criticata daLiucarelli. Sul profilo dell'influencer, infatti, si legge: "La sfida di portare la moda a Sanremo". Una cosa non vera, però, secondo la giornalista, che non ha apprezzato il senso di sfida sulla moda legato al Festival. E insomma, ecco l'ennesimo attaccola, da cuipare quasi. Replicando alla storia della, quindi, la Lucarelli ha scritto; "Davvero si vuole intestare la sfida di portare la moda a Sanremo? A parte che sta di fatto dando delle stracciarole alle altre conduttrici (veste Armani per dire), ma poi davvero pensa che a Sanremo non sia mai arrivata la moda? O che molte protagoniste non abbiano ...

Poi ha condiviso alcuni degli abiti più apprezzati e noti nella storia del Festival di Sanremo, da Achille Lauro a Blanco e Mahmood concludendo così: 'Va bene ildima qua manca ...Cosicché oggi, in undi, dice: "ora è giunto il momento di abbattere il tiranno e noi possiamo farlo colpendo il Cremlino". Infatti lo stesso giorno che ha salito l'ultimo gradino ...

Sanremo 2023, Selvaggia Lucarelli ossessionata dalla Ferragni: "Delirio di onnipotenza"

Colmurano, alberi del centro abbattuti. Seri: "Delirio di onnipotenza ... Picchio News

Giorgia Meloni non si faccia travolgere dal delirio di onnipotenza Affaritaliani.it

