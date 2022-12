Salute | Giornata diritti umani | appello Sin per garantirli a tutti i neonati

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Domani si celebra lamondiale dei. Data scelta per ricordare il giorno del 1948 in cui in cui l'Assemblea generale delle Nazioni unite adottò la Dichiarazione universale dei, il documento che ha proclamato iinalienabili che ogni persona possiede in quanto essere umano. "Difendere il diritto dialla equità e alla migliore qualità possibile delle cure", è l'della Società italiana di neonatologia (Sin) Lo slogan scelto per la celebrazione di quest'anno è 'Dignità, libertà e giustizia per' e l'invito all'azione è #StandUp4HumanRights. "Il 10 dicembre e ini giorni dell'anno ...