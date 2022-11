Tra droni e spie | così la Russia sorveglia la Norvegia

(Di martedì 29 novembre 2022) Qualche giorno fa il PST, l’agenzia di sicurezza interna norvegese, ha arrestato un ricercatore dell’Università di Tromsø sospettato di essere una spia russa. Gli agenti del controspionaggio norvegese hanno ritenuto che l’uomo, sotto falso nome e falsa identità, sarebbe in realtà un cosiddetto “illegale” russo, cioè un agente dei servizi segreti di Mosca inviato all’estero dopo essere stato addestrato a vivere come un cittadino occidentale. Hedvig Moe, il vice capo del PST, ha dichiarato all’emittente pubblica NRK la richiesta di espellere dallail ricercatore dell’università di Tromsø, la cui identità non è stata rivelata, perché ritenuto una minaccia per gli interessi nazionali. LA COPERTURA DA RICERCATORE Secondo quanto riportato dal Guardian, due membri del personale dell’Università di Tromsø che hanno lavorato a stretto contatto con il sospettato, hanno ...

