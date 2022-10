Dopo Nina Corradini | anche l’ex ginnasta azzurra Anna Basta annuncia rivelazioni e lancia un appello | «Non giudicate le nostre famiglie | loro vittime come noi»

(Di domenica 30 ottobre 2022) «Io eabbiamo un vissuto simile e ora abbiamo deciso di non stare più zitte». CosìFarfalla della Nazionaleparla delle confessioni della sua compagna e giovane promessa della ginnastica ritmica. La giovane ha svelato gli insulti e le violenze psicologiche ricevute dalle allenatrici della Federginnastica «per non essere abnza magra». Entrata nella squadra nel 2019,ha raccontato a Repubblica di un disturbo alimentare cresciuto insieme alle pressioni ricevute sul suo peso, delle giornate passate a non mangiare e delle mattinate in cui veniva pesata «in mutande davanti a tutti dall’allenatrice». Una vera e propria liberazione perFarfalla, a cui domani 31 ottobre seguirà ...

La federazione ginnastica ha scelto la linea della fermezza subitola pubblicazione dell'intervista su Repubblica della ex atletaCorradini , che ha parlato di "violenze e umiliazioni per ...Nina Corradini racconta il durissimo mondo della ginnastica fatto di sacrifici ma anche di vessazioni e insulti ricevuti dalla propria insegnante. Non è una storia abusi come ...La condanna della federazione dopo l'intervista a Repubblica della ex atleta Nina Corradini che ha parlato di "violenze e umiliazioni per non farci ...