Lecce | UFFICIALE | ceduto Brayan Vera all’America de Cali

Commenta per primo Brayan Vera lascia ildefinitivamente. Il club salentino ha annunciato l'addio del calciatore colombiano, che torna in patria: 'L'U. S.comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Brayan Vera alla CD América de Cali'.Le probabili formazioni di- Juventus(4 - 3 - 3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, ... accessibile da cellulare e tablet o sul sito. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (... Lecce, UFFICIALE: addio a un difensore | Mercato E' addio definitivo tra Brayan Vera e il Lecce. Il calciatore, come annunciato dal comunicato ufficiale del club salentino, fa ritorno in patria: "L'U.S. Lecce comunica di ...Si conclude la non brillantissima avventura italiana dell’esterno colombiano: ha indossato anche la maglia del Cosenza in Serie B ...