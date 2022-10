Taglio delle accise | con la proroga automobilisti salvi fino a metà novembre

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Prolungatoal 18lo sconto di 30 centesimi al litro sui prezzi d benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione. Il decreto legge che prolunga di un mese ilsui carburanti, mettendo a segno l’ennesimo rinvio...

Il Consiglio dei ministri convocato nel pomeriggio ha approvato questo pomeriggio un nuovo decreto legge per la proroga di alcuni giorni (fino al 18 novembre) del taglio delle accise sui carburanti, c ...Il taglio delle accise sui carburanti e la sforbiciata dell'Iva per i carburanti sono state prorogate fino al 18 novembre 2022. È questa la decisione presa dall'ultimo Consiglio dei Ministri del ...