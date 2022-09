Il Leeds United ha fissato le trattative contrattuali con il giocatore chiave dopo l’interesse estivo (Di martedì 27 settembre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Newcastle United era entusiasta della star del Leeds United Jack Harrison quest’estate, ma non è riuscito a superare il limite. Secondo quanto riferito, Eddie Howe è un fan del 25enne e voleva portare la stella del Leeds al St. James’ Park mentre i Magpies cercavano un’ala quest’estate. Secondo Football Insider, il Newcastle ha avuto un’offerta di oltre 20 milioni di sterline rifiutata dal Leeds durante l’ultima finestra poiché il club dello Yorkshire non era disposto a lasciare andare uno dei suoi giocatori chiave. Per respingere qualsiasi interesse futuro, il Leeds è ora pronto ad aprire nuove trattative contrattuali con Harrison, riporta Football Insider. L’attuale contratto ... Leggi su justcalcio (Di martedì 27 settembre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Newcastleera entusiasta della star delJack Harrison quest’estate, ma non è riuscito a superare il limite. Secondo quanto riferito, Eddie Howe è un fan del 25enne e voleva portare la stella delal St. James’ Park mentre i Magpies cercavano un’ala quest’estate. Secondo Football Insider, il Newcastle ha avuto un’offerta di oltre 20 milioni di sterline rifiutata daldurante l’ultima finestra poiché il club dello Yorkshire non era disposto a lasciare andare uno dei suoi giocatori. Per respingere qualsiasi interesse futuro, ilè ora pronto ad aprire nuovecon Harrison, riporta Football Insider. L’attuale contratto ...

