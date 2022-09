Silvia Persico è il nuovo acquisto della UAE

(Di lunedì 26 settembre 2022) La notizia era nell’aria da tempo e ora è infine giunta anche l’ufficialità:dal mese di gennaio correrà con la UAE Team ADQ. Salto nel World Tour dunque anche per la bergamasca, che è reduce dall’ottima medaglia di bronzo nella prova in linea femminile élite dei Mondiali di ciclismo di Wollongong. LEGGI ANCHE: Trek Segafredo, arriva Ilaria Sanguineti dalla Valcar TS La classe ’97 ha firmato un contratto di durata triennale con la sua nuova formazione. Per lei è il primo trasferimento in carriera, avendo fatto parteformazione italianaValcar Travel & Service fin da ragazzina. Per lei un’annata grandiosa fin qui, come dimostrano la vittoria ai campionati italiani e il bronzo mondiale di ciclocross a inizio anno e le due top 10 in classifica generale al Giro d’Italia e al Tour de ...

In più occasioniha dimostrato di potersela giocare con le migliori su tanti terreni diversi. Oltre ai successi sopraelencati, parlano per lei il quinto posto nella generale al Tour de France, il settimo al ...La lombarda, bronzo iridato in Australia, lascia la Valcar per il salto di qualità ROMA -compie il grande salto. L'azzurra, grande rivelazione di questo 2022 con i bronzi iridati nel cross e sabato ai Mondiali su strada di Wollongong, nonché vincitrice di una tappa e della ...La squadra emiratina ha ufficializzato l’ingaggio della bergamasca, fresca vincitrice di una tappa alla Challenge La Vuelta e della medaglia di bronzo nella prova iridata in linea a Wollongong (Austra ...Ha vinto una tappa e la classifica a punti al Ceratizid Challenge by La Vuelta, due gare in Italia e molti piazzamenti prestigiosi in campo internazionale ...