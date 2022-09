Mondiali Volley 2022: Usa alla seconda vittoria, Canada battuto in tre set (Di lunedì 26 settembre 2022) Sono gli Stati Uniti a conquistare un’altra vittoria nel Girone C dei Mondiali di Volley femminili 2022. Sconfitta la Nazionale del Canada, con il punteggio di 3-0 (25-19, 26-24, 25-15). Le Campionesse Olimpiche gestiscono bene i tre set, andando sotto in pochissime occasioni e conquistando la seconda vittoria di questo Mondiale. Torneranno in campo giovedì alle 19.00 contro la Bulgaria. IL PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV CALENDARIO ITALIA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I TELECRONISTI RAI E SKY ITALIA TRA LE FAVORITE, MA LE AVVERSARIE NON MANCANO TUTTI I LIVE: LE DIRETTE TESTUALI DELLE PARTITE COMPOSIZIONE GIRONI E TABELLONE COMPLETO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE LA PARTITA – Primo set equilibrato nella prima parte, con un inizio a favore ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Sono gli Stati Uniti a conquistare un’altranel Girone C deidifemminili. Sconfitta la Nazionale del, con il punteggio di 3-0 (25-19, 26-24, 25-15). Le Campionesse Olimpiche gestiscono bene i tre set, andando sotto in pochissime occasioni e conquistando ladi questo Mondiale. Torneranno in campo giovedì alle 19.00 contro la Bulgaria. IL PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV CALENDARIO ITALIA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I TELECRONISTI RAI E SKY ITALIA TRA LE FAVORITE, MA LE AVVERSARIE NON MANCANO TUTTI I LIVE: LE DIRETTE TESTUALI DELLE PARTITE COMPOSIZIONE GIRONI E TABELLONE COMPLETO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE LA PARTITA – Primo set equilibrato nella prima parte, con un inizio a favore ...

