È morto improvvisamente Mons. Cosimo Quaranta. È stato padre spirituale della Confraternita dell’Addolorata (Di domenica 25 settembre 2022) Don Mimino. Lo conoscono tutti così. Rettore in passato della Chiesa di San Domenico così come padre spirituale della Confraternita dell’Addolorata di Taranto e delegato arcivescovile per le confraternite, è morto improvvisamente durante la notte a soli 61 anni. Mons. Cosimo Quaranta, è nato a San Giorgio Jonico nel 1961. Dopo gli studi, diventa sacerdote nel 1986. Nella sua vita ha ricoperto diversi incarichi all’interno della curia tarantina. Attualmente era parroco di Santa Lucia, canonico cantore del capitolo metropolitano e cerimoniere arcivescovile. A ricordarlo con un messaggio commosso è il parroco di Montemesola Don Andrea Casarano: “Caro don Mimino ora che sei ... Leggi su tarantinitime (Di domenica 25 settembre 2022) Don Mimino. Lo conoscono tutti così. Rettore in passatoChiesa di San Domenico così comedi Taranto e delegato arcivescovile per le confraternite, èdurante la notte a soli 61 anni., è nato a San Giorgio Jonico nel 1961. Dopo gli studi, diventa sacerdote nel 1986. Nella sua vita ha ricoperto diversi incarichi all’internocuria tarantina. Attualmente era parroco di Santa Lucia, canonico cantore del capitolo metropolitano e cerimoniere arcivescovile. A ricordarlo con un messaggio commosso è il parroco di Montemesola Don Andrea Casarano: “Caro don Mimino ora che sei ...

