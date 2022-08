Usa | ragazza di 17 anni incriminata per aborto oltre i termini in Nebraska grazie a dati privati forniti al tribunale da Facebook

(Di mercoledì 10 agosto 2022)(Meta) ha fornito ad undeli contenuti di una chat privata tra unadi 17e la madre riguardanti unfarmacologico effettuato dalla giovane. Lo scrive il sito Vice -Motherboard, specializzato sul mondo internet e dei social media. Madre e figlia sono quindi state incriminate con diversi capi di imputazione. Secondo i documenti ottenuti da Vice l’è avvenuto prima della che lo scorso giugno la Corte Suprema ribaltasse la storica sentenza Roe v Wade, in cui veniva sancito il diritto all’interruzione della gravidanza negli stati americani. Il sito sottolinea come il caso mostri in modo “scioccante” come l’sarà perseguito d’ora in poi negli Stati Uniti e il modo in cui le aziende tecnologiche ...

MauroDelCorno : Usa, ragazza di 17 anni incriminata per aborto oltre i termini in Nebraska grazie a dati privati forniti al tribuna… - bellapete1927 : @Silviettosa @gatta_loca Perché 'coppetta MAI'? La mia ragazza la usa, è comoda, fa egregiamente il suo lavoro ed e… - MarinaGonzlezn3 : RT @MariaGr21453375: @Tv100Magazin Siete patetici, cercare di screditare una bravissima ragazza con questo pseudo giornalismo, Elçin usa ou… - FALLVNGH : RT @dorianagay: avresti potuto avere una ragazza che invece degli assorbenti usa il pannolino - dorianagay : avresti potuto avere una ragazza che invece degli assorbenti usa il pannolino -

Nurse Times

Nel video lacondivide alcuni 'consigli' per i viaggiatori sui comportamenti da tenere in ... visto che molte persone lo usano senza fodera: 'Non faro, metti il rivestimentoe getta' è il ...In Beautiful , unabruttina diviene bellissima in una notte per magia gettando nella ...nel nostro ultimo numero in edicola Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di Wired... Georgia (Usa), ragazza resta paralizzata dopo la manovra di un chiropratico Il ragazzo della Costa d'Avorio aveva 18 anni e viveva a Presezzo e aveva giocato a calcio nel Dalmine. Nel parco dei divertimenti si occupava del Museo dei pigiamini ...