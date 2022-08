Calciomercato Juventus, ultimo assalto a Morata: le ultime (Di giovedì 4 agosto 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri vogliono accontentare Allegri e tenteranno un ultimo assalto a Morata Federico Cherubini non si è ancora arreso all’idea di non poter riportare Alvaro Morata alla Juventus, con lo spagnolo che è la prima scelta di Allegri per l’attacco. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni i bianconeri tenteranno un nuovo e deciso approccio con l’Atletico Madrid per parlare dell’attaccante spagnolo. Se, e solo se, dovesse arrivare una nuova chiusura al prestito, allora i bianconeri virerebbero su altri profili. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 agosto 2022): i bianconeri vogliono accontentare Allegri e tenteranno unFederico Cherubini non si è ancora arreso all’idea di non poter riportare Alvaroalla, con lo spagnolo che è la prima scelta di Allegri per l’attacco. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni i bianconeri tenteranno un nuovo e deciso approccio con l’Atletico Madrid per parlare dell’attaccante spagnolo. Se, e solo se, dovesse arrivare una nuova chiusura al prestito, allora i bianconeri virerebbero su altri profili. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

