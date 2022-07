Elezioni, Conte: «Nel M5S non escludiamo dialogo con il Pd». Renzi: stop al veto Pd? Forse hanno fatto due conti (Di giovedì 28 luglio 2022) Verso le Elezioni politiche, la diretta di oggi: cosa succede? Le dichiarazioni del leader del Pd, Enrico Letta , sull'assenza di veti per eventuali alleanze con Matteo Renzi ? «Il Pd... Leggi su ilmattino (Di giovedì 28 luglio 2022) Verso lepolitiche, la diretta di oggi: cosa succede? Le dichiarazioni del leader del Pd, Enrico Letta , sull'assenza di veti per eventuali alleanze con Matteo? «Il Pd...

fattoquotidiano : Elezioni, De Magistris: “Mi candido a Napoli e propongo un’alleanza a Conte” – Video - Mov5Stelle : Ci batteremo per definire le priorità, per tutelare soprattutto le piccole e medie imprese, i lavoratori poveri, i… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Conte smentisce i retroscena su Grillo: “Nessun aut aut”. In corso vertice di centrodestra:… - ChrisRicchiuti : Tra i seguenti chi vorreste come prossimo #Premier? #elezioni #Meloni #Letta #Draghi #Conte - infoitinterno : Elezioni: Renzi, 'a Consigli Ue quando parlava Conte uscivano a prendere caffè' -