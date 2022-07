Grand Soleil 44 Essentia vince il Mondiale ORC classe B

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 5 luglio 2022) Cantiere del Pardo è orgoglioso di annunciare la magnifica vittoria del44nelORC 2022 inB. Congratulazioni all’armatore Catalin Trandafir e al suo equipaggio che ancora una volta si sono distinti cone successo nella regata più rinomata del Mediterraneo, salendo sul podio come primi classificati. Quest’anno il campionato ORC ha avuto come location le bellissime acque di Porto Cervo, Sardegna, dove le barche sono state ospitate dallo Yacht Club Costa Smeralda.44difende il titoloInB si riconferma Campione del mondo per la seconda volta consecutiva il44 ...