Nato, vertice al via. Stoltenberg: “Da Cina sfida a nostri valori” (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – vertice Nato al via a Madrid. Dopo la foto di famiglia, alle 10.30 è previsto l’inizio della prima sessione di lavoro, fino alle 13.30. Dalle 15 alle 17.30 si terrà la seconda. Quindi, alle 19 i leader dei Paesi della Nato e degli altri Paesi invitati al summit si trasferiranno al museo del Prado per la cena informale offerta dal premier spagnolo Pedro Sánchez. “Mi aspetto che gli alleati concordino sul fatto che la Cina rappresenta una sfida ai nostri valori, ai nostri interessi e alla nostra sicurezza”, ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, arrivando al vertice. “La Cina non viene nominata con una sola parola” nel concetto strategico del ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) –al via a Madrid. Dopo la foto di famiglia, alle 10.30 è previsto l’inizio della prima sessione di lavoro, fino alle 13.30. Dalle 15 alle 17.30 si terrà la seconda. Quindi, alle 19 i leader dei Paesi dellae degli altri Paesi invitati al summit si trasferiranno al museo del Prado per la cena informale offerta dal premier spagnolo Pedro Sánchez. “Mi aspetto che gli alleati concordino sul fatto che larappresenta unaai, aiinteressi e alla nostra sicurezza”, ha detto il segretario generale della, Jens, arrivando al. “Lanon viene nominata con una sola parola” nel concetto strategico del ...

Pubblicità

fahrettinaltun : “Türkiye e l'Italia, come due Paesi mediterranei della NATO affrontano problemi simili e ci sono molte aree di coop… - Agenzia_Ansa : La Turchia ritira il veto per l'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia. I tre Paesi hanno firmato un memorandum… - rtl1025 : ?? 'Passi concreti per l'#estradizione di criminali terroristi' è parte di quello che '#Svezia e #Finlandia hanno pr… - anperillo : RT @RaiNews: Caduto il veto turco oggi al vertice l'invito dei leader a #Svezia e #Finlandia per l'ingresso nell'Alleanza Atlantica #Nato h… - VedeleAngela : La Finlandia potrebbe entrare nella NATO come membro osservatore al vertice di Madrid, avviato il processo negozial… -