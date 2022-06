Willy Gnonto, è il giorno degli esami di maturità: “Quando gioco sono più calmo” (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Per i miei genitori è sempre stato importante farmi andare avanti con la scuola, e io vorrei dare loro un motivo di orgoglio per tutto quello che hanno fatto per me”. Al liceo scientifico sportivo Marco Pantani di Busto Arsizio è tempo di prima prova della maturità anche per Willy Gnonto, l’attaccante che a suon di ottime prestazioni ha esordito con la maglia della Nazionale nelle sfide di Nations League di giugno segnando anche un gol contro la Germania: “Ho studiato molto, ritagliandomi momenti durante i ritiri anche se è stato difficile, per me terminare questo percorso è importante. sono riposato, spero vada bene anche se temo matematica. Per una una partita forse sono più calmo, perché è ciò che mi piace di più e mi riesce meglio”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Per i miei genitori è sempre stato importante farmi andare avanti con la scuola, e io vorrei dare loro un motivo di orgoglio per tutto quello che hanno fatto per me”. Al liceo scientifico sportivo Marco Pantani di Busto Arsizio è tempo di prima prova dellaanche per, l’attaccante che a suon di ottime prestazioni ha esordito con la maglia della Nazionale nelle sfide di Nations League di giugno segnando anche un gol contro la Germania: “Ho studiato molto, ritagliandomi momenti durante i ritiri anche se è stato difficile, per me terminare questo percorso è importante.riposato, spero vada bene anche se temo matematica. Per una una partita forsepiù, perché è ciò che mi piace di più e mi riesce meglio”. SportFace.

