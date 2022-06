Beautiful | anticipazioni 19 giugno 2022 | Liam ha le allucinazioni

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 18 giugno 2022), nel corso della puntata di domenica 19, regalerà dei momenti davvero inquietanti e adrenalinici ai suoi fan. Al centro della scena ci sarà ancorache non si dà pace dopo aver provocato la morte di Vinny. Il ragazzo era in auto con il padre Bill ed era alla guida quando ha investito un passante, che gli si è parato improvvisamente davanti.non è riuscito a frenare in tempo ed è subito sceso dalla macchina per constatare le condizioni dell'uomo ferito, ma si è accorto con orrore di aver investito Vinny, il migliore amico di Thomas. Il giovane è morto dopo pochi minuti di agonia davanti ai suoi occhi e il figlio di Bill, sopraffatto dallo shock, è svenuto. A quel punto, lo Spencer ha deciso di caricare il giovane in auto e far sparire dalla scena dell'incidente tutte le ...