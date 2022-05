Il successo globale di Entrevías su Netflix apre al rinnovo per la terza stagione? (Di lunedì 30 maggio 2022) Entrevías ha debuttato su Netflix con un risultato sorprendente, attestandosi sin da subito tra i titoli più visti nella Global Top 10 dello streamer tra il 16 e il 22 maggio. Addirittura è diventata la terza serie più vista a livello internazionale tra quelle di lingua non inglese, subito dopo la terza stagione di Che Fine Ha Fatto Sara? e Benvenuti a Eden. Anche in Italia è apparsa sin dal debutto tra i primi cinque risultati più visti. La serie Entrevías sembra dunque seguire il destino di tante altre produzioni spagnole, che hanno debuttato con risultati più o meno apprezzabili sulla tv generalista e poi si sono trasformate in un fenomeno globale grazie alla distribuzione in streaming. La tecnica di Netflix di pescare tra titoli locali per ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 30 maggio 2022)ha debuttato sucon un risultato sorprendente, attestandosi sin da subito tra i titoli più visti nella Global Top 10 dello streamer tra il 16 e il 22 maggio. Addirittura è diventata laserie più vista a livello internazionale tra quelle di lingua non inglese, subito dopo ladi Che Fine Ha Fatto Sara? e Benvenuti a Eden. Anche in Italia è apparsa sin dal debutto tra i primi cinque risultati più visti. La seriesembra dunque seguire il destino di tante altre produzioni spagnole, che hanno debuttato con risultati più o meno apprezzabili sulla tv generalista e poi si sono trasformate in un fenomenograzie alla distribuzione in streaming. La tecnica didi pescare tra titoli locali per ...

Advertising

AnelliGioele : Non si parla di una Coppa dal fascino globale, certo. Ma screditare il successo della Roma e adagiarsi sui luoghi c… - winter_design : @avantibionda Il successo di????dipende dal MIRACOLO che????non abbiano mai interferito; purtroppo nel resto del Sud Gl… - giovannidalloli : 'Mosca chiede la revoca delle sanzioni contro la Russia come condizione per evitare una crisi alimentare globale a… - FanDiTutti4 : RT @FIMI_IT: La #musica tricolore conquista il mondo! ?????? Con una crescita del 27.8% l'Italia rientra nella top ten dei mercati musicali p… - insta_agne : RT @FIMI_IT: La #musica tricolore conquista il mondo! ?????? Con una crescita del 27.8% l'Italia rientra nella top ten dei mercati musicali p… -