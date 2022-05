Hamilton | «Leclerc è fortissimo Se potessi sedermi insieme ai tifosi | sosterrei lui»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 28 maggio 2022) Il Corriere della Sera intervista Lewis. Da anni è impegnato per promuovere temi sociali in Formula1. Dice che purtroppo non riesce ancora a vedere i risultati del suo lavoro. «A dire il vero, no. Soltanto “baby step”, passi minuscoli, per molte squadre non sono temi prioritari. La F1 ora è più consapevole, ma bisogna spingere ancora tantissimo. Il tema adesso è più sottotraccia, ci si muove dietro le quinte. Serve tempo e io continuerò a insistere». Elogia il lavoro della Mercedes, ma il lavoro da fare, in Formula1, è ancora tanto. Gli chiedono se, quando parla con gli altri piloti di questi temi loro lo ascoltino. «Hanno voglia di imparare, ma se non lo vivi di persona non puoi capire fino in fondo. Tempo fa ho detto a Toto Wolff: “Pensa se entrassi nel paddock, fossero tutti neri e tu l’unico bianco”».ha 37 anni, eppure ha ancora ...