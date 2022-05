Inaugurati i giochi per i bambini della scuola dell’Infanzia di Montalto di Castro (Di venerdì 27 maggio 2022) Montalto – L’amministrazione comunale ha riqualificato il giardino della scuola dell’Infanzia di Montalto di Castro, installando nuovi giochi per i piccoli studenti. “Un intervento – ha detto il vicesindaco e assessore all’ambiente Luca Benni – che ha permesso ai nostri bambini di avere un luogo più decoroso per fare attività ludica nella scuola. Questo è frutto del grande lavoro derivato dalla “Rivoluzione energetica” del comune di Montalto, che sta portando e porterà grandi vantaggi ai cittadini e al territorio del nostro comune. Attraverso le convenzioni firmate con le aziende degli impianti di fotovoltaico, con le opere compensative trasformeremo il nostro territorio in un ambiente migliore”. “Sono molto ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 27 maggio 2022)– L’amministrazione comunale ha riqualificato il giardinodidi, installando nuoviper i piccoli studenti. “Un intervento – ha detto il vicesindaco e assessore all’ambiente Luca Benni – che ha permesso ai nostridi avere un luogo più decoroso per fare attività ludica nella. Questo è frutto del grande lavoro derivato dalla “Rivoluzione energetica” del comune di, che sta portando e porterà grandi vantaggi ai cittadini e al territorio del nostro comune. Attraverso le convenzioni firmate con le aziende degli impianti di fotovoltaico, con le opere compensative trasformeremo il nostro territorio in un ambiente migliore”. “Sono molto ...

