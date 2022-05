Ucraina, la strage dei bambini: 240 uccisi. 'La Russia ne ha rapiti almeno 230mila' (Di giovedì 26 maggio 2022) Sono almeno almeno 230mila i bambini ucraini rapiti dall'inizio dell'invasione russa del Paese, il 24 febbraio scorso, e 240 quelli uccisi , a cui si aggiungono 436 sono stati feriti . La Russia sta ... Leggi su leggo (Di giovedì 26 maggio 2022) Sonoucrainidall'inizio dell'invasione russa del Paese, il 24 febbraio scorso, e 240 quelli, a cui si aggiungono 436 sono stati feriti . Lasta ...

