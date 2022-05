Giro d’Italia 2022, prossima tappa Marano Lagunare-Santuario di Castelmonte: altimetria, percorso, favoriti, programma, tv (Di giovedì 26 maggio 2022) Prosegue il Giro d’Italia 2022, arrivato all’ultima e decisiva settimana: domani venerdì 26 maggio è in programma la diciannovesima tappa della Corsa Rosa che porterà i corridori da Marano Lagunare a Santuario di Castelmonte. Dopo una tappa più semplice, la strada torna a salire in questa frazione che vedrà anche un breve sconfinamento in territorio sloveno. Di seguito, tutte le informazioni della prossima tappa del Giro. percorso Frazione di 178 km da quattro stellette di difficoltà. I primi 70 km del percorso saranno piuttosto semplici, sempre in falsopiano ma senza difficoltà altimetriche rilevanti. Si entrerà poi nel vivo con due ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) Prosegue il, arrivato all’ultima e decisiva settimana: domani venerdì 26 maggio è inla diciannovesimadella Corsa Rosa che porterà i corridori dadi. Dopo unapiù semplice, la strada torna a salire in questa frazione che vedrà anche un breve sconfinamento in territorio sloveno. Di seguito, tutte le informazioni delladelFrazione di 178 km da quattro stellette di difficoltà. I primi 70 km delsaranno piuttosto semplici, sempre in falsopiano ma senza difficoltà altimetriche rilevanti. Si entrerà poi nel vivo con due ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia cheering is always for, never against. ?? GRAZIE TIFOSI, this thread for you! ?? Il tifo al Giro d'I… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1??6?? ?? Salò - Aprica (Sforzato Wine Stage) ?? @HirtJan ???? ?? @ThymenArensman ???? ??… - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - CinqueColonne : Tappa numero 18 per il Giro d'Italia 2022. I ciclisti affrontano le ultime tappe prima del gran finale di Verona A… - sportli26181512 : Giro d'Italia, Almeida positivo al Covid: costretto al ritiro: Il portoghese, quarto in classifica a 1'54' dalla ma… -