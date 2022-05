Tre satelliti telecom dalla Cina (Di sabato 21 maggio 2022) La Cina ha eseguito un lancio orbitale che ha portato tre misteriosi satelliti per telecomunicazioni nello spazio. Il razzo, un Lunga Marcia 2C, è decollato dal Centro Lancio satelliti di Jiuquan. Leggi su aliveuniverse.today (Di sabato 21 maggio 2022) Laha eseguito un lancio orbitale che ha portato tre misteriosiperunicazioni nello spazio. Il razzo, un Lunga Marcia 2C, è decollato dal Centro Lanciodi Jiuquan.

Advertising

elonmusk8896 : RT @ASI_spazio: 'Tutto made in @SpaceX' potrebbe essere lo slogan della settimana vissuta dalla società di @elonmusk, che ieri ha immesso i… - vedanama : RT @ASI_spazio: 'Tutto made in @SpaceX' potrebbe essere lo slogan della settimana vissuta dalla società di @elonmusk, che ieri ha immesso i… - FF_AAediPolizia : RT @ASI_spazio: 'Tutto made in @SpaceX' potrebbe essere lo slogan della settimana vissuta dalla società di @elonmusk, che ieri ha immesso i… - MassimoChiaram7 : RT @ASI_spazio: 'Tutto made in @SpaceX' potrebbe essere lo slogan della settimana vissuta dalla società di @elonmusk, che ieri ha immesso i… - imQuasar_ : RT @ASI_spazio: 'Tutto made in @SpaceX' potrebbe essere lo slogan della settimana vissuta dalla società di @elonmusk, che ieri ha immesso i… -