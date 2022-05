Berlusconi | sosteniamo con convinzione governo Draghi

Advertising

Tiscali Notizie

"Forza Italia ha voluto il governo di unità nazionale, e lo sostiene con convinzione". Lo ha detto Silvionel suo intervento alla convention di Fi a Napoli. 21 maggio 2022... Alto rappresentante Ue per gli Esteri - come Uequalsiasi sforzo volto a concludere ... significa essere anche noi in guerra", ha detto SilvioNapoli, 21 mag. (askanews) - 'Forza Italia ha voluto il governo di unità nazionale, e lo sostiene con convinzione'. Lo ha detto Silvio Berlusconi ...Napoli, 21 mag. (askanews) - "Forza Italia ha voluto il governo di unità nazionale, e lo sostiene con convinzione". Lo ha detto Silvio Berlusconi nel suo intervento alla convention di Fi a Napoli.