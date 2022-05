Accoltellato a Marechiaro, parla la mamma: “Chi lo ha colpito è un animale. Questi camorristi la smettano” (Di martedì 17 maggio 2022) NAPOLI. “Sono shoccata, Napoli è uno schifo, per fortuna il ragazzo è stato preso ma non è un ragazzo è un animale, devono buttare le chiavi”. Sono le parole della madre del 16enne Accoltellato a Marechiaro domenica. La donna è ancora sconvolta per quanto accaduto. Il figlio ora sta meglio ma l’episodio l’ha molto turbata. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 17 maggio 2022) NAPOLI. “Sono shoccata, Napoli è uno schifo, per fortuna il ragazzo è stato preso ma non è un ragazzo è un, devono buttare le chiavi”. Sono le parole della madre del 16ennedomenica. La donna è ancora sconvolta per quanto accaduto. Il figlio ora sta meglio ma l’episodio l’ha molto turbata. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

infoitinterno : Napoli, la madre del 16enne accoltellato a Marechiaro: «Mio figlio in fin di vita, gridava mamma aiutami» - infoitinterno : Napoli, la madre del ragazzo accoltellato a Marechiaro: «Mio figlio in fin di vita, gridava mamma aiutami» - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Napoli, la madre del ragazzo accoltellato a Marechiaro: «Mio figlio in fin di vita, gridava mamma aiutami» https://t.co… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Napoli, la madre del ragazzo accoltellato a Marechiaro: «Mio figlio in fin di vita, gridava mamma aiutami» https://t.co… - Gazzettino : Napoli, la madre del ragazzo accoltellato a Marechiaro: «Mio figlio in fin di vita, gridava mamma aiutami» -