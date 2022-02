I tifosi: “La vittoria ci stava tutta, ma siamo stati sfortunati” (Di martedì 8 febbraio 2022) di Giuseppe De Angelis Le aspettative erano tante. Tutti ieri credevano nella vittoria della squadra granata. Ci credevano a tal punto che i biglietti per la curva Sud sono andati esauriti in poche ore. Le aspettative però alla fine sono state deluse e la colpa non è da attribuire alla squadra che ha davvero lottato fino alla fine, ma ad un arbitraggio di certo non favorevole… “Credo che Colantuono avrebbe dovuto dare un impulso maggiore alla partita, doveva dare un segnale tra il primo ed il secondo tempo, effettuando dei cambi più strategici. – spiega Antonio De Angelis – Anche se devo dire la verità rispetto alle partite precedenti si è vista una qualità maggiore della squadra sia in difesa che a centrocampo. Credo che quello che ci sia mancato è un po’ di fortuna, la qualità della squadra l’abbiamo vista tutti.?siamo migliorati molto, ci è ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 8 febbraio 2022) di Giuseppe De Angelis Le aspettative erano tante. Tutti ieri credevano nelladella squadra granata. Ci credevano a tal punto che i biglietti per la curva Sud sono andati esauriti in poche ore. Le aspettative però alla fine sono state deluse e la colpa non è da attribuire alla squadra che ha davvero lottato fino alla fine, ma ad un arbitraggio di certo non favorevole… “Credo che Colantuono avrebbe dovuto dare un impulso maggiore alla partita, doveva dare un segnale tra il primo ed il secondo tempo, effettuando dei cambi più strategici. – spiega Antonio De Angelis – Anche se devo dire la verità rispetto alle partite precedenti si è vista una qualità maggiore della squadra sia in difesa che a centrocampo. Credo che quello che ci sia mancato è un po’ di fortuna, la qualità della squadra l’abbiamo vista tutti.?migliorati molto, ci è ...

