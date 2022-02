Scuola, Dad e quarantena: le nuove regole per chi va in classe da oggi. «Ma è sbagliato discriminare» (Di lunedì 7 febbraio 2022) Da oggi molti dicono addio alla Didattica a Distanza. Entrano infatti in vigore le nuove regole per le quarantene a Scuola dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 4 febbraio n. 5. Come spiegato nelle Faq pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione, dovranno rientrare a Scuola tutti gli studenti «vaccinati o guariti» delle scuole elementari che avevano in classe fino a 5 compagni positivi. Sulla carta circa 600 mila studenti sono attesi in classe. Ma gli studenti delle superiori vogliono tornare in piazza per gli esami di maturità e l’alternanza Scuola-lavoro. Da oggi entra anche in vigore il Green pass illimitato o senza scadenza per chi ha fatto la terza dose del vaccino anti Covid-19, o ha fatto due dosi e poi ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 febbraio 2022) Damolti dicono addio alla Didattica a Distanza. Entrano infatti in vigore leper le quarantene adopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 4 febbraio n. 5. Come spiegato nelle Faq pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione, dovranno rientrare atutti gli studenti «vaccinati o guariti» delle scuole elementari che avevano infino a 5 compagni positivi. Sulla carta circa 600 mila studenti sono attesi in. Ma gli studenti delle superiori vogliono tornare in piazza per gli esami di maturità e l’alternanza-lavoro. Daentra anche in vigore il Green pass illimitato o senza scadenza per chi ha fatto la terza dose del vaccino anti Covid-19, o ha fatto due dosi e poi ...

