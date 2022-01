Zona bianca | gialla | arancione e rossa | ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 24 gennaio

Advertising

QuiMediaset_it : Nel nuovo appuntamento con #ZonaBianca occhi puntati sull'elezione del nuovo #PresidenteDellaRepubblica. Conduce… - _GiuseppeNesci : @zona_bianca Ecco adesso cecchi paone vuole confutare un Professore Universitario del calibro del Frajese, ma roba… - modesti_simone : @zona_bianca Quindi secondo Caprarica ricattare dei cittadini anche sul posto di lavoro li sembra giusto. Si vergog… - ElGuappo6 : @zona_bianca @ACecchiPaone Il PAVONE ?? è un COMPLESSATO che solo sà solo AGGREDIRE e si spaccia per un COLTO… Ma va a pigiarla en er ……… - osvaldobarocci7 : @zona_bianca @ACecchiPaone Cecchi Paone deve essere più educato e meno aggressivo, volgare cittadino -

Ultime Notizie dalla rete : Zona bianca

...procederà con scheda'. Qualcuno, le stime sono 70 - 80 parlamentari, non ha obbedito. Non a caso, Conte ha convocato un'assemblea in presenza stesera alle 21 allo Scout Center di Roma (...Ha escluso di essere andato a casa di Cassese "inParioli" (non smentendo, però, il nome del ... "È anche un modo per i parlamentari, visto che siamo nella fase della scheda, di indicare ...Stasera in tv, mercoledì 26 gennaio 2022 , su Rete4 dalle ore 21,20 continua l’appuntamento con l’informazione del ...I dati Agenas su ricoveri e terapie intensive. Il sottosegretario Costa: "Superare il sistema dei colori? Credo andremo in questa direzione" ...