“Come foglie al vento”: la persecuzione della comunità ebraica di Venezia al centro del Giorno della Memoria di Rai Ragazzi (Di martedì 25 gennaio 2022) Per il Giorno della Memoria 2022, Rai Gulp ricorda la persecuzione della comunità ebraica di Venezia con lo special “Come foglie al vento”, una produzione originale Rai Ragazzi realizzata da Caterina De Mata. Due Ragazzi in gita scolastica a Venezia incontrano Riccardo Calimani, scrittore e storico dell’ebraismo, che prendendo spunto dalle pietre d’inciampo racconta la persecuzione subita dagli ebrei di Venezia, spiega che cosa è il razzismo e Come si alimenta, mostra loro il Ghetto e la Sinagoga dove i suoi genitori, giovanissimi si sposarono velocemente dopo l’8 ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 25 gennaio 2022) Per il2022, Rai Gulp ricorda ladicon lo special “al”, una produzione originale Rairealizzata da Caterina De Mata. Duein gita scolastica aincontrano Riccardo Calimani, scrittore e storico dell’ebraismo, che prendendo spunto dalle pietre d’inciampo racconta lasubita dagli ebrei di, spiega che cosa è il razzismo esi alimenta, mostra loro il Ghetto e la Sinagoga dove i suoi genitori, giovanissimi si sposarono velocemente dopo l’8 ...

Advertising

gighea : RT @Gabbianella62: Forse non ho vissuto in me stesso; forse ho vissuto la vita degli altri. Da quanto ho lasciato scritto, sempre si stacc… - SimoneILive1 : @lllll66099563 Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. - Gabbianella62 : Forse non ho vissuto in me stesso; forse ho vissuto la vita degli altri. Da quanto ho lasciato scritto, sempre si… - Daniela01216136 : RT @Lucyluciana94: #unTemaAlGiorno? ??Così ogni tanto #miChiedo dove sarai adesso Con chi ridi contenta chi non deve cambiare Da quale corpo… - UnTemaAlGiorno : RT @Lucyluciana94: #unTemaAlGiorno? ??Così ogni tanto #miChiedo dove sarai adesso Con chi ridi contenta chi non deve cambiare Da quale corpo… -