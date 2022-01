LIVE Sinner-Daniel 6-4 1-6 6-3 1-0, Australian Open 2022 in DIRETTA: break di Jannik in apertura di quarto set (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 E ancora uno splendido rovescio vincente di Sinner in lungolinea! 15-0 Prima vincente di Daniel. 2-0 Sinner, break confermato con l’ace! 40-15 Rovescio vincente lungolinea di Daniel, che era riuscito a trovare un lob difensivo in grado di neutralizzare la realizzazione del 2-0 di Sinner. 40-0 Dritto sul nastro di Daniel. 30-0 Ancora un dritto vincente, stavolta lungolinea, di Sinner! 15-0 IL DRITTO INCROCIATO DI Sinner! Palla imprendibile! 1-0 break Sinner: il doppio fallo di Daniel regala in modo del tutto gratuito la battuta all’azzurro, che lo ha praticamente piegato, almeno sembra, nel finale di terzo ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 E ancora uno splendido rovescio vincente diin lungolinea! 15-0 Prima vincente di. 2-0confermato con l’ace! 40-15 Rovescio vincente lungolinea di, che era riuscito a trovare un lob difensivo in grado di neutralizzare la realizzazione del 2-0 di. 40-0 Dritto sul nastro di. 30-0 Ancora un dritto vincente, stavolta lungolinea, di! 15-0 IL DRITTO INCROCIATO DI! Palla imprendibile! 1-0: il doppio fallo diregala in modo del tutto gratuito la battuta all’azzurro, che lo ha praticamente piegato, almeno sembra, nel finale di terzo ...

