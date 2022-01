Energia rinnovabile | stoccarla grazie alle batterie di sabbia

Leggi su curiosauro

(Di sabato 22 gennaio 2022) L’termica si accumulerà in. Un brevetto italiano è il protagonista al world energy summit con questa novità che cambierà sicuramente l’approccio con l’ambiente. Magaldi Green Energy – curiosauro.itLadiventaAccumulo ditermica in: questo il progetto brevettato dalla Magaldi Green Energy (MGE) protagonista al world energy summit. L’evento si è tenuto ad Abu Dhabi, ed è uno dei più importanti al mondo nel campo dell’e della sostenibilità. Il progetto presentato dalla Magaldi è un innovativo sistema di accumulo, che permette di utilizzarepulita anche in assenza di sole e vento. Per loro stessa natura, l’solare ed eolica dipendono dcondizioni ...