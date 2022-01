Grande Fratello Vip, Enzo Paolo Turchi ha avuto il Covid, Carmen Russo: «Non me l’ha detto, l’ho saputo solo ora» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi sono una coppia affiatatissima e innamorata; da anni il loro rapporto è trasparente e sincero, ma il coreografo nei mesi scorsi ha tenuto un segreto con sua moglie. Il marito della ex gieffina, infatti, ha avuto il Covid e ha evitato di dirglielo per non farla preoccupare. Leggi anche:... Leggi su donnapop (Di giovedì 20 gennaio 2022)sono una coppia affiatatissima e innamorata; da anni il loro rapporto è trasparente e sincero, ma il coreografo nei mesi scorsi ha tenuto un segreto con sua moglie. Il marito della ex gieffina, infatti, haile ha evitato di dirglielo per non farla preoccupare. Leggi anche:...

