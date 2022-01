Beppe Grillo indagato a Milano | «Traffico di influenze illecite» Ecco di cosa è accusato

(Di martedì 18 gennaio 2022)perdi. L’indagine è nata in merito ad alcuni contratti pubblicitari sottoscritti dalla compagnia di navigazione Moby con il blog del fondatore del Movimento 5 Stelle., l’inchiesta sulleNell’inchiesta della Gdf, coordinata dall’aggiunto Maurizio Romanelli e dal pm Cristiana Roveda, sono in corso attività con perquisizioni e acquisizioni di documenti. Su Moby, ammessa al concordato preventivo di recente, è in corso un’inchiesta per bancarotta, coordinata dal pm Roberto Fontana, che vede indagati il patron Vincenzo Onorato e il figlio. Da una tranche di questa indagine, e in particolare ...

beppe_grillo : Tra 10 anni collegheremo il nostro cervello a sistemi informatici esterni. Espanderemo così le nostre conoscenze, l… - beppe_grillo : Nei primi due anni di pandemia i 10 uomini più ricchi del mondo hanno più che raddoppiato i loro patrimoni, al ritm… - ilriformista : L’accusa nei confronti del fondatore del Movimento 5 Stelle è di traffico di influenze: nel mirino ci sono i contra… - MaxRiccioni : RT @matteorenzi: Auspico che i giornali siano con l'indagato Beppe Grillo più garantisti di quanto lo sono stati con gli indagati dell'inch… - AntonioCannon18 : RT @LorenzoRaz51: La più grande presa in giro agli italiani ed il più grande bluff politico della storia Repubblicana hanno due nomi: Bep… -

è indagato a Milano per traffico di influenze illecite per alcuni contratti pubblicitari sottoscritti dalla compagnia di navigazione Moby con il blog Beppegrillo.it nel 2018 e 2019 per un ..."Con il reato di traffico di influenze illecite anche San Francesco D'Assisi sarebbe finito sotto indagine". A dirlo, commentando la notizia dell'indagine a carico di( leggi l'articolo ), è l'ex parlamentare di Fratelli d'Italia Guido Crosetto ( qui il suo tweet ). Che idea si è fatto sull'indagine che sta coinvolgendo? "Ho l'impressione che il ...MILANO. – Una “mediazione illecita” in cambio di 240 mila euro. E’ un’accusa pesante quella che la Procura milanese muove a Beppe Grillo, indagato per traffico di influenze illecite assieme a Vincenzo ...La Procura di Milano ha posto sotto indagine Vincenzo Onorato e Beppe Grillo per alcuni contratti pubblicitari fatti nel 2018 e 2019 da Moby al blog del comico-politico genovese.