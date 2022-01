Brindisi, cadavere di un bracciante di 27 anni trovato in un casolare abbandonato. L’associazione: “Perché non l’hanno aiutato?” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il cadavere di Toure Saidou, bracciante di 27 anni originario della Guinea, è stato ritrovato lunedì 10 gennaio in un casolare abbandonato a Brindisi, alle porte del quartiere La Rosa. Dell’uomo, sposato e padre di quattro figli, non si avevano notizie da sabato 8 gennaio, quando era andato in campagna a lavorare. “Pioveva tanto”, ha ricordato L’associazione Siming Africa, che ha dato la notizia della morte sui social con un post di denuncia: “Lunedì mattina chi gli ha prestato la bici l’ha trovato in un casolare in campagna, solo e senza vita ma accanto ad un focolare ancora caldo. Dai racconti dei compagni di lavoro è certo che al lavoro è stato male, ma allora Perché non l’hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ildi Toure Saidou,di 27originario della Guinea, è stato rilunedì 10 gennaio in un, alle porte del quartiere La Rosa. Dell’uomo, sposato e padre di quattro figli, non si avevano notizie da sabato 8 gennaio, quando era andato in campagna a lavorare. “Pioveva tanto”, ha ricordatoSiming Africa, che ha dato la notizia della morte sui social con un post di denuncia: “Lunedì mattina chi gli ha prestato la bici l’hain unin campagna, solo e senza vita ma accanto ad un focolare ancora caldo. Dai racconti dei compagni di lavoro è certo che al lavoro è stato male, ma alloranon...

