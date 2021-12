MotoGP, Casey Stoner: “Marc Marquez ha bisogno di tempo per tornare in forma” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Casey Stoner esprime la propria opinione sulla delicata situazione dell’iberico Marc Marquez, alfiere di Honda che in seguito ad una scivolata in allenamento non ha potuto disputare le ultime due competizioni della stagione 2021 (Portimao e Valencia). L’ex centauro ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Tutti facciamo degli errori, tutti attacchiamo troppo e cadiamo. Questo fa parte delle corse. Cerchi di ottenere il massimo da te stesso e dalla moto in ogni momento. Bisogna imparare da questo e non ripetere sempre questi errori. Questa è la cosa più importante”. L’australiano ha continuato dicendo: “Quando ho fatto degli incidenti in prova, nulla mi ha impedito di tornare in pista sulla seconda moto nei minuti successivi. Non mi sono mai preoccupato di cosa sarebbe potuto succedere. ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 dicembre 2021)esprime la propria opinione sulla delicata situazione dell’iberico, alfiere di Honda che in seguito ad una scivolata in allenamento non ha potuto disputare le ultime due competizioni della stagione 2021 (Portimao e Valencia). L’ex centauro ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Tutti facciamo degli errori, tutti attacchiamo troppo e cadiamo. Questo fa parte delle corse. Cerchi di ottenere il massimo da te stesso e dalla moto in ogni momento. Bisogna imparare da questo e non ripetere sempre questi errori. Questa è la cosa più importante”. L’australiano ha continuato dicendo: “Quando ho fatto degli incidenti in prova, nulla mi ha impedito diin pista sulla seconda moto nei minuti successivi. Non mi sono mai preoccupato di cosa sarebbe potuto succedere. ...

