(Di martedì 28 dicembre 2021) “Dopo bambini moglie e tata non poteva farsi scappare anche me. Maledetto… dopo essere statoun anno e dopo aver fatto due dosi di vaccino èa rompere le palle a me..”. Ad annunciare la positività al-19 è, capitano del, attraverso una storia sul proprio profilo Instagram. Altra tegola per Shevchenko che, quasi sicuramente, dovrà fare a meno del suo pilastro difensivo nel match di Reggio Emilia contro il Sassuolo, in programma il prossimo sei di gennaio. SportFace.

Advertising

calcioesport360 : ????????????’???????? ?????? #Genoa: Domenico #Criscito annuncia su Instagram di essere positivo al Covid-19. - sportface2016 : #Genoa, #Criscito positivo al #COVID19: 'E' tornato a rompere...' - news_mercato_ : #Genoa, il capitano Domenico #Criscito ha annunciato sui social di essere positivo al #COVID19 - lrdp__ : ??????#Genoa: Domenico #Criscito è risultato positivo al #coronavirus. - news_mercato_ : #Calciomercato, Domenico #Criscito rimarrà al #Genoa: ha detto no ad una ricca offerta da parte del #Toronto in #MLS -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Domenico

Non c'è pace in casa diCriscito dove dopo la positività dei figli e della moglie, che nelle scorse ore ha dato ... Infatti, il capitano delha annunciato via Instagram di aver contratto ...Non solo acquisti per ilcon alcune voci di cessioni eccellenti per la società del Grifone. Sembra che il Toronto faccia sul serio perCriscito. Stando al alcune voci, pare infatti che il club americano abbia ...Domenico Criscito è risultato positivo al Coronavirus. Dopo la positività dei figli e della moglie, che nelle scorse ore ha dato alla luce la piccola Alice, anche il capitano del Genoa ha contratto il ...Genoa, Domenico Criscito positivo al Covid-19: "E' tornato a rompere...". Lo ha annunciato il giocatore tramite Instagram ...