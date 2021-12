Lazio, contatti per il rinnovo di Luiz Felipe (Di lunedì 20 dicembre 2021) Luiz Felipe si svincolerà a giugno, ma nelle ultime settimane i contatti si sono intensificati per chiudere e arrivare al rinnovo C’è il contatto fra le parti per il rinnovo. Tra Luiz Felipe e la Lazio sembra esserci un passo verso l’accordo. Dopo il freddo dei mesi scorsi i biancocelesti le parti sembrano essersi ravvicinate. A riferirlo il Corriere dello Sport, che punta sul fatto dei rinnovi come priorità della Lazio nel mercato invernale. CONTINUA SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021)si svincolerà a giugno, ma nelle ultime settimane isi sono intensificati per chiudere e arrivare alC’è il contatto fra le parti per il. Trae lasembra esserci un passo verso l’accordo. Dopo il freddo dei mesi scorsi i biancocelesti le parti sembrano essersi ravvicinate. A riferirlo il Corriere dello Sport, che punta sul fatto dei rinnovi come priorità dellanel mercato invernale. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SSLazioOrg : RT @LazioNews_24: Contatti continui per il rinnovo di #LuizFelipe - LazioNews_24 : Contatti continui per il rinnovo di #LuizFelipe - shtuiothashuvot : @gkconsoli Io di base sto riducendo i contatti, almeno in vista del mio booster il 27. Dopo è fair game. (Il Lazio… - iannetts70 : RT @mbx1900: D’AMATO: il Lazio rischia il giallo a gennaio per colpa di 1000 persone che hanno avuto contatti con positivi ma nn hanno de… - mbx1900 : D’AMATO: il Lazio rischia il giallo a gennaio per colpa di 1000 persone che hanno avuto contatti con positivi ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio contatti Lazio, contatti per il rinnovo di Luiz Felipe ... ma nelle ultime settimane i contatti si sono intensificati per chiudere e arrivare al rinnovo C'è il contatto fra le parti per il rinnovo. Tra Luiz Felipe e la Lazio sembra esserci un passo verso l'...

Con l'avvicinarsi del Natale l'Italia si avvia a nuove limitazioni ...anticipa le mosse dell'Esecutivo apprestandosi a firmare un'ordinanza che impone nel Lazio l'... Con il numero di contagi ai livelli massimi, è difficile rintracciare i contatti dei positivi e Omicron ...

Lazio, contatti per il rinnovo di Luiz Felipe Calcio News 24 Calciomercato Lazio: a gennaio previsti due colpi in entrata L’apertura del mercato invernale è alle porte. La Lazio oltre a possibili cessioni pensa ai possibili acquisti: due nomi sulla lista La sessione invernale di calciomercato, che inizierà a breve, servi ...

Lazio, contatti per il rinnovo di Luiz Felipe Luiz Felipe si svincolerà a giugno, ma nelle ultime settimane i contatti si sono intensificati per chiudere e arrivare al rinnovo C’è il contatto fra le parti per il rinnovo. Tra Luiz Felipe e la Lazi ...

... ma nelle ultime settimane isi sono intensificati per chiudere e arrivare al rinnovo C'è il contatto fra le parti per il rinnovo. Tra Luiz Felipe e lasembra esserci un passo verso l'......anticipa le mosse dell'Esecutivo apprestandosi a firmare un'ordinanza che impone nell'... Con il numero di contagi ai livelli massimi, è difficile rintracciare idei positivi e Omicron ...L’apertura del mercato invernale è alle porte. La Lazio oltre a possibili cessioni pensa ai possibili acquisti: due nomi sulla lista La sessione invernale di calciomercato, che inizierà a breve, servi ...Luiz Felipe si svincolerà a giugno, ma nelle ultime settimane i contatti si sono intensificati per chiudere e arrivare al rinnovo C’è il contatto fra le parti per il rinnovo. Tra Luiz Felipe e la Lazi ...