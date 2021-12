Katia Follesa, così non l’avete mai vista: la versione stupisce (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. stupisce una versione inedita della comica Katia Follesa, personaggio con un grande seguito di fan che la apprezzano. Eccola come non l’avete mai vista. stupisce sui social Katia Follesa, nota comica che negli anni è diventata una presenza molto benvoluta dal pubblico televisivo. La donna infatti si è presentata in una versione completamente inedita Leggi su youmovies (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella suaoriginale, sul sito YouMovies.unainedita della comica, personaggio con un grande seguito di fan che la apprezzano. Eccola come nonmaisui social, nota comica che negli anni è diventata una presenza molto benvoluta dal pubblico televisivo. La donna infatti si è presentata in unacompletamente inedita

Advertising

SteBlackRun : ma è chiaramente Katia Follesa #uominiedonne - AntoninoTrotta : Ma è Katia Follesa #uominiedonne - infoitinterno : “Finché social non ci separi” sta per portare Katia Follesa e Angelo Pisani a Taranto - TarantiniTime : 'Finché social non ci separi' sta per portare Katia Follesa e Angelo Pisani a Taranto - rossonero_fede : @RandagioRosNer @Larabrusi UNO DI CORSICO E UNO DI CESANO non sono sardi . marco ( quello con occhiali ) e' di cor… -