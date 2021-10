Porto-Milan 1-0: rossoneri (quasi) fuori dalla competizione (Di martedì 19 ottobre 2021) Porto-Milan 1-0, questo il risultato dopo i novanta minuti regolamentari. Il Milan crolla in Portogallo alla rete di Diaz alla quale non manca la complicità del direttore di gara. rossoneri ultimi nel girone B della UEFA Champions League a 0 punti dopo tre partite. Porto-Milan 1-0: i rossoneri sono eliminati? Partita difficile e mal giocata quella persa dal Milan in Portogallo. I rossoneri restano a zero punti nel girone perdendo anche contro il Porto di Conceicao. A decidere la gara, una rete di Diaz con la complicità del direttore di gara. Un netto fallo su Bennacer impedisce al giocatore algerino di controllare il pallone che finisce tra i piedi del giocatore con la maglia blu ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 19 ottobre 2021)1-0, questo il risultato dopo i novanta minuti regolamentari. Ilcrolla ingallo alla rete di Diaz alla quale non manca la complicità del direttore di gara.ultimi nel girone B della UEFA Champions League a 0 punti dopo tre partite.1-0: isono eliminati? Partita difficile e mal giocata quella persa dalingallo. Irestano a zero punti nel girone perdendo anche contro ildi Conceicao. A decidere la gara, una rete di Diaz con la complicità del direttore di gara. Un netto fallo su Bennacer impedisce al giocatore algerino di controllare il pallone che finisce tra i piedi del giocatore con la maglia blu ...

